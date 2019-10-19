В Самаре мужчина упал из окна 9-ого этажа на подъездный козырек

СЕГОДНЯ 18:33 2019-10-19T18:33:36+03:00

Молодой человек не выжил

Изменить размер текста: A A

Роковым стал вечер пятницы для одного из жителей Самары. 18 октября молодой мужчины выпал из окна девятого этажа дома №144 по улице Осипенко. Как сообщили очевидцы в паблике «ЧП Самара Тольятти» в социальной сети «ВКонтакте», мужчина приземлился на козырек подъезда.

Выжить молодому человеку не удалось, он скончался на месте до приезда медиков. Сотрудники скорой помощи лишь констатировали смерть мужчины.

На месте происшествия также работали правоохранители. По факту случившегося полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU