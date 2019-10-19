2019-10-19T18:33:36+03:00
Происшествия

В Самаре мужчина упал из окна 9-ого этажа на подъездный козырек

Молодой человек не выжил
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Фото паблика "ЧП Самара | Тольятти" (typical_samara/vk.com)Фото паблика "ЧП Самара | Тольятти" (typical_samara/vk.com)Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Роковым стал вечер пятницы для одного из жителей Самары. 18 октября молодой мужчины выпал из окна девятого этажа дома №144 по улице Осипенко. Как сообщили очевидцы в паблике «ЧП Самара Тольятти» в социальной сети «ВКонтакте», мужчина приземлился на козырек подъезда.

Выжить молодому человеку не удалось, он скончался на месте до приезда медиков. Сотрудники скорой помощи лишь констатировали смерть мужчины.

На месте происшествия также работали правоохранители. По факту случившегося полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Завтра вместо собаки может оказаться человек»: в Тольятти разгораются споры из-за сбитого щенка
В Тольятти на Ягодинском шоссе Лада 2112 улетела в кювет с обрыва и приземлилась на бок
В Самарской области пропал мужчина в армейском бушлате
В Самарской области многодетная мать упала на пеноблок и сломала позвоночник
«Когда ушла последняя маршрутка»: в Самарской области обсуждают видео с «зацепером» из Сызрани
В Самарской области ищут кошку-кормилицу для чудом-выживших котят
Была ли «Калина»? В Самаре на Волжском шоссе водитель BMW встретился со столбом
Пришел в гости и ограбил пенсионеров: в Самарской области мужчина схватил со стола чужие деньги и бежал
«Для таких мест нет!» В Самарской области глухонемого мужчину отказались заселить в гостиницу
Появились фотографии и видео с ночного пожара на ул. Ленинская в Самаре
В Самарской области сотрудники УФСИН посадили туи
В Куйбышевском районе Самары на несколько дней ограничат движение по улице Нефтяников
МТС предложит бесплатный безлимитный интернет киноманам
Заброшенный памятник архитектуры в Самаре защитили от бомжей
В Самаре неравнодушный прохожий спас собаку, упавшую в колодец на Юных Пионеров
Несколько самарских улиц перекроют из-за легкоатлетического забега
Мужчина на Hyundai спровоцировал серьезное ДТП в Самарской области
Обойдемся без зонтов? Синоптики рассказали о погоде на выходные в Самарской области
Водителя автобуса в Самаре, который обругал и вытолкнул из салона пассажира, уволили с работы
В Зубчаниновке на площади 100 кв.м полыхал частный кирпичный дом