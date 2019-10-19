2019-10-19T21:10:34+03:00
Происшествия

«Ока» влетела в дерево»: В Самаре на улице Гагарина столкнулись три машины

В деталях произошедшего предстоит разобраться правоохранителям
Евгения ВАСИНА
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О пострадавших не сообщаетсяО пострадавших не сообщаетсяФото: принтскрин видео.
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Сразу три автомобиля столкнулись в субботу, 19 октября на улице Гагарина в Самаре. Как сообщают очевидцы, причиной аварии стало опасное поведение одного из водителей.

— Водитель «Гранты» решил обогнать по правой полосе, резко перестроившись из левой. Я буксировал «Оку». «Гранта», подрезав одну машину, врезалась в «Оку», та влетела в мой автомобиль и после этого в столб, — сообщил Максим.

Другие очевидцы также уверяют, что ДТП спровоцировал водитель «Гранты».

— Парень на «Гранте» в «шашки» на дороге играл и стукнул «Оку» так, что она на обочину вылетела! – уточнил другой свидетель.

В Самаре на улице Гагарина столкнулись три машины .

Отечественная малолитражка получила значительные повреждения. Что стало причиной аварии и какой ущерб причинен ее участникам, теперь предстоит выяснить правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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