«Ока» влетела в дерево»: В Самаре на улице Гагарина столкнулись три машины

19 Окт. 21:08 2019-10-19T21:10:34+03:00

О пострадавших не сообщается Фото: принтскрин видео.

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Сразу три автомобиля столкнулись в субботу, 19 октября на улице Гагарина в Самаре. Как сообщают очевидцы, причиной аварии стало опасное поведение одного из водителей.

— Водитель «Гранты» решил обогнать по правой полосе, резко перестроившись из левой. Я буксировал «Оку». «Гранта», подрезав одну машину, врезалась в «Оку», та влетела в мой автомобиль и после этого в столб, — сообщил Максим.

Другие очевидцы также уверяют, что ДТП спровоцировал водитель «Гранты».

— Парень на «Гранте» в «шашки» на дороге играл и стукнул «Оку» так, что она на обочину вылетела! – уточнил другой свидетель.

В Самаре на улице Гагарина столкнулись три машины .

Отечественная малолитражка получила значительные повреждения. Что стало причиной аварии и какой ущерб причинен ее участникам, теперь предстоит выяснить правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU