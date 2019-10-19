«Ока» влетела в дерево»: В Самаре на улице Гагарина столкнулись три машины
Сразу три автомобиля столкнулись в субботу, 19 октября на улице Гагарина в Самаре. Как сообщают очевидцы, причиной аварии стало опасное поведение одного из водителей.
— Водитель «Гранты» решил обогнать по правой полосе, резко перестроившись из левой. Я буксировал «Оку». «Гранта», подрезав одну машину, врезалась в «Оку», та влетела в мой автомобиль и после этого в столб, — сообщил Максим.
Другие очевидцы также уверяют, что ДТП спровоцировал водитель «Гранты».
— Парень на «Гранте» в «шашки» на дороге играл и стукнул «Оку» так, что она на обочину вылетела! – уточнил другой свидетель.
В Самаре на улице Гагарина столкнулись три машины .
Отечественная малолитражка получила значительные повреждения. Что стало причиной аварии и какой ущерб причинен ее участникам, теперь предстоит выяснить правоохранителям.
ИСТОЧНИК KP.RU