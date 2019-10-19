2019-10-19T22:32:26+03:00
Недвижимость

Стало известно, в каком районе Самары чаще всего сдают квартиры

Кстати, наибольшей популярностью, как и всегда, пользуются однокомнатные
Евгения ВАСИНА
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Интересно, а сколько в среднем стоит аренда комнаты?Интересно, а сколько в среднем стоит аренда комнаты?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарским областным Фондом жилья и ипотеки подготовил очередной ежемесячный отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары. В частности, ведомство проанализировало, какую недвижимость самарцы чаще всего сдавали в сентябре 2019 года и сколько денег просили за аренду.

Традиционно наиболее представленными на рынке аренды жилой недвижимости Самары остаются однокомнатные квартиры. Порядка 52,2% объявлений о сдаче недвижимости как раз такие квартиры. При этом наибольшее количество предложений приходится на квартиры в кирпичных домах «улучшенной» планировки.

Наибольшее число предложений по аренде представлено в Промышленном районе – 27,3%.

- Максимальная средняя арендная плата в сентябре зафиксирована у трехкомнатных «сталинок» - 42 667 руб./мес., минимальная у однокомнатных «малосемеек» - 11 412 руб./мес. При этом средняя цена предложения по городу составила 19 228 рублей/мес, - сообщили в ведомстве.

Так за аренду 1-комнатной квартиры в среднем просят – 15018 рублей/мес.; 2-ком. – 20614 рублей/мес., 3-ком. – 33439 рублей/мес.

Анализ рынка специалисты ведомства провели на основании 1006 уникальных предложений, размещенных в открытых источниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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