2019-10-20T08:09:16+03:00
Происшествия

Избил подчиненного: в Самарской области осудили начальника пожарной части

Мужчина получил три года лишения свободы условно
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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По словам подсудимого, он избил подчиненного после того, как тот послал его в грубой форме.По словам подсудимого, он избил подчиненного после того, как тот послал его в грубой форме.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сызранском районе Самарской области осудили начальника одной из пожарных частей. Мужчина избил своего подчиненного. Конфликт произошел в одном из сел под Сызранью зимой. После смены начальник караула сдал дежурство и направился домой, однако начальник части догнал его, ударил по лицу, а когда пострадавший упал на снег, сел на него, ударил еще раз и приложил головой о лед, сообщает КТВ-Луч, ссылаясь на материалы суда.

По словам подсудимого, сделал он это после того, как подчиненный послал его в грубой форме. Мужчина уверяет – начальник караула агрессивно воспринимал критику, игнорировал указания руководства, а также оскорблял его, в том числе матом.

Суд приговорил начальника части к трем годам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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