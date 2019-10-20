Гандбольная «Лада» обыграла «Динамо-Синару» в матче чемпионата России

СЕГОДНЯ 09:51 2019-10-20T09:51:48+03:00

Игра прошла в Волгограде и завершилась со счетом 28:24

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Гандболистки «Лады» обыграли «Динамо-Синару» в волжском дерби в рамках чемпионата России среди женщин. Игра прошла в Волгограде и завершилась со счетом 28:24, сообщает пресс-служба «Лады».

- Я настраивал девчонок на серьезное начало, но все получилось так, как мы игроков предупреждали: динамовки сразу помчались в атаку, стараясь что-то доказать. В итоге за тайм нам забили 15 голов. В перерыве было дано строгое задание не пропустить больше 24-х мячей. Команда уложилась в эти рамки, и наказание в виде дополнительного бега применять не пришлось, - прокомментировал встречу наставник тольяттинок Алексей Алексеев.

Следующий матч «Лада» проведет снова на выезде. 31 октября тольяттинки сыграют против «Уфы-Алисы».

ИСТОЧНИК KP.RU