В Тольятти водитель «Шевроле» залетел под «Газель» и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-20T10:24:48+03:00

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В Тольятти ночью с субботы на воскресенье, с 19 на 20 октября, произошло ДТП. На улице 70 лет Октября водитель «Шевроле» залетел под кузов «Газели», а потом скрылся с места аварии. Об этом сообщает руководитель Центра гражданской защиты города Андрей Дербенев.

- Водитель «Шевроле» не справился с управлением и совершил наезд на стоящую «Газель». Водитель иномарки скрылся с места. Пострадавших нет, заблокированных нет, - рассказал Андрей Дербенев.

Теперь мужчину, который был за рулем «Шевроле», ищут полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU