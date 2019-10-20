В Тольятти водитель «Шевроле» залетел под «Газель» и скрылся с места ДТП
Сейчас мужчину ищут полицейские
Пострадавших в аварии нет. Фото: Андрей Дербенев.
Изменить размер текста:
В Тольятти ночью с субботы на воскресенье, с 19 на 20 октября, произошло ДТП. На улице 70 лет Октября водитель «Шевроле» залетел под кузов «Газели», а потом скрылся с места аварии. Об этом сообщает руководитель Центра гражданской защиты города Андрей Дербенев.
- Водитель «Шевроле» не справился с управлением и совершил наезд на стоящую «Газель». Водитель иномарки скрылся с места. Пострадавших нет, заблокированных нет, - рассказал Андрей Дербенев.
Теперь мужчину, который был за рулем «Шевроле», ищут полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU