В Самаре в Красноглинском районе произошел пожар в жилом доме
В квартире на бульваре Ивана Финютина горели личные вещи
Причину пожара будут устанавливать специалисты.Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
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В Красноглинском районе Самары вечером в субботу, 19 октября, произошел пожар. В многоквартирном доме на бульваре Ивана Финютина загорелись вещи. Сообщение о возгорании поступило в 21:12, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
- Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось в 21:40, - говорится в сообщении.
На месте работали девять пожарных на двух машинах. Жильцы эвакуировались до приезда огнеборцев. Причину пожара будут устанавливать специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU