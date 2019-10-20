2019-10-20T11:41:56+03:00
Происшествия

В Самаре в Красноглинском районе произошел пожар в жилом доме

В квартире на бульваре Ивана Финютина горели личные вещи
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Причину пожара будут устанавливать специалисты.Причину пожара будут устанавливать специалисты.Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
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В Красноглинском районе Самары вечером в субботу, 19 октября, произошел пожар. В многоквартирном доме на бульваре Ивана Финютина загорелись вещи. Сообщение о возгорании поступило в 21:12, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось в 21:40, - говорится в сообщении.

На месте работали девять пожарных на двух машинах. Жильцы эвакуировались до приезда огнеборцев. Причину пожара будут устанавливать специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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