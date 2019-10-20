В Сызрани без света останутся жители восьми улиц

СЕГОДНЯ 12:40 2019-10-20T12:40:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сызрани жителям восьми улиц придется посидеть без света. Электричество отключат в понедельник, 21 сентября, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

- С 8:30 до 12:30 подача электроэнергии будет приостановлена в поселке Сердовино на улицах: 1-ая линия, 2-ая линия, 14-ая линия, 15-ая линия, 16-ая линия (дома 1-27), 17-ая линия (дома 1-20), 18-ая линия (дома 1-18), 19-ая линия (дома 1-12), - говорится в сообщении на сайте ЕДДС Сызрани.

В дежурно-диспетчерской службе отмечают, что отключения плановые.

ИСТОЧНИК KP.RU