2019-10-20T12:40:58+03:00
Общество

В Сызрани без света останутся жители восьми улиц

Электричество отключат в понедельник, 21 сентября
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Отключения плановые.Отключения плановые.Фото: "КП" Архив
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В Сызрани жителям восьми улиц придется посидеть без света. Электричество отключат в понедельник, 21 сентября, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

- С 8:30 до 12:30 подача электроэнергии будет приостановлена в поселке Сердовино на улицах: 1-ая линия, 2-ая линия, 14-ая линия, 15-ая линия, 16-ая линия (дома 1-27), 17-ая линия (дома 1-20), 18-ая линия (дома 1-18), 19-ая линия (дома 1-12), - говорится в сообщении на сайте ЕДДС Сызрани.

В дежурно-диспетчерской службе отмечают, что отключения плановые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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