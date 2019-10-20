2019-10-20T14:57:05+03:00
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Самарской области в начале недели

Более-менее серьезный дождь может пройти во вторник, во все остальные дни без существенных осадков
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В регионе будет довольно тепло.В регионе будет довольно тепло.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области в начале недели. По их прогнозу, небольших и умеренных осадков нужно ждать только во вторник, в понедельник и среду будет более-менее сухо.

Так в понедельник, 21 октября, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +1… +6, днем +9… +14. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Во вторник, 22 октября, синоптики обещают облачную погоду, небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер сменит направление на западное и будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Ночью +4… +9. Днем +8… 13.

Температура воздуха +2… +7 ночью и +7… +12 днем будет в регионе в среду, 23 октября. Переменная облачность, существенных осадков не ожидают. Днем ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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