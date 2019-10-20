2019-10-20T16:46:11+03:00
Общество

В Самаре потратят почти 7 млн рублей на отлов 2840 бродячих собак

Работники не должны пользоваться ядом, приманками и ловить животных в присутствии детей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Все сотрудники компании не должны состоять на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.Все сотрудники компании не должны состоять на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре ищут фирму, которая займется отловом бродячих собак. До конца этого года нужно будет выловить 2840 собак на улицах города. За эту работу предлагают 6,8 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.

Ловить собак должны будут без применения огнестрельного оружия, яда и приманок, не нарушать закон, снимать животных с привязи или забирать их на глазах детей и т.д.

Все сотрудники компании не должны состоять на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, должны быть привиты от бешенства и должны работать в спецодежде.

Итоги конкурса подведут 30 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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