В Самаре потратят почти 7 млн рублей на отлов 2840 бродячих собак

СЕГОДНЯ 16:46 2019-10-20T16:46:11+03:00

Все сотрудники компании не должны состоять на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работники не должны пользоваться ядом, приманками и ловить животных в присутствии детей

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В Самаре ищут фирму, которая займется отловом бродячих собак. До конца этого года нужно будет выловить 2840 собак на улицах города. За эту работу предлагают 6,8 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.

Ловить собак должны будут без применения огнестрельного оружия, яда и приманок, не нарушать закон, снимать животных с привязи или забирать их на глазах детей и т.д.

Все сотрудники компании не должны состоять на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, должны быть привиты от бешенства и должны работать в спецодежде.

Итоги конкурса подведут 30 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU