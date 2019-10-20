2019-10-20T17:48:00+03:00
Спорт

Анастасия Павлюченкова уступила в финале теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Уроженка Самары проиграла в трех сетах Белинде Бенчич из Швейцарии
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
На пути в финал Павлюченкова обыграла Марию Саккари из Греции, россиянок Варвару Грачеву и Веронику Кудерметову, а также чешку Каролину Мухову. Фото: официальный сайт "ВТБ Кубок Кремля".На пути в финал Павлюченкова обыграла Марию Саккари из Греции, россиянок Варвару Грачеву и Веронику Кудерметову, а также чешку Каролину Мухову. Фото: официальный сайт "ВТБ Кубок Кремля".
Изменить размер текста:

Уроженка Самары теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла победить в турнире «ВТБ Кубок Кремля». В финале россиянка уступила Белинде Бенчич из Швейцарии в трех сетах – 6:3, 1:6, 1:6.

На пути в финал Павлюченкова обыграла Марию Саккари из Греции, россиянок Варвару Грачеву и Веронику Кудерметову, а также чешку Каролину Мухову.

В прошлом году победительницей турнира стала другая уроженка Самарской области – тольяттинка Дарья Касаткина. В этом году она покинула «Кубок Кремля» после первого круга, уступив украинке Даяне Ястремской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хоккейная «Лада» разгромила тверское «Динамо»
Без декораций и реквизита: студенты Самарского государственного института культуры представили свою версию «Аленького цветочка»
«Улыбаетесь одинаково»: Дмитрий Азаров показал самарцам свою собаку
В Самаре потратят почти 7 млн рублей на отлов 2840 бродячих собак
Синоптики рассказали о погоде в Самарской области в начале недели
Обвиняли в хищении 230 млн: бывший глава бюро медико-социальной экспертизы Самарской области вернулся на пост
В Сызрани без света останутся жители восьми улиц
Форвардом «Крыльев Советов» Александром Соболевым интересуются в Италии
В Самаре в Красноглинском районе произошел пожар в жилом доме
Потопа нет: сотрудники МЧС проверили подземный переход у «Самара Арены»
В Тольятти водитель «Шевроле» залетел под «Газель» и скрылся с места ДТП
Гандбольная «Лада» обыграла «Динамо-Синару» в матче чемпионата России
В Самаре в доме на Некрасовской больше 100 пожарных тушили тлеющие перекрытия между этажами
Самарский мини-футбольный клуб «Луч-ГТС» одержал первую победу на профессиональном уровне
Избил подчиненного: в Самарской области осудили начальника пожарной части
Стало известно, в каком районе Самары чаще всего сдают квартиры
«Ока» влетела в дерево»: В Самаре на улице Гагарина столкнулись три машины
«Завтра вместо собаки может оказаться человек»: в Тольятти разгораются споры из-за сбитого щенка