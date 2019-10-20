Анастасия Павлюченкова уступила в финале теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»

СЕГОДНЯ 17:47 2019-10-20T17:48:00+03:00

На пути в финал Павлюченкова обыграла Марию Саккари из Греции, россиянок Варвару Грачеву и Веронику Кудерметову, а также чешку Каролину Мухову. Фото: официальный сайт "ВТБ Кубок Кремля".

Уроженка Самары проиграла в трех сетах Белинде Бенчич из Швейцарии

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Уроженка Самары теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла победить в турнире «ВТБ Кубок Кремля». В финале россиянка уступила Белинде Бенчич из Швейцарии в трех сетах – 6:3, 1:6, 1:6.

На пути в финал Павлюченкова обыграла Марию Саккари из Греции, россиянок Варвару Грачеву и Веронику Кудерметову, а также чешку Каролину Мухову.

В прошлом году победительницей турнира стала другая уроженка Самарской области – тольяттинка Дарья Касаткина. В этом году она покинула «Кубок Кремля» после первого круга, уступив украинке Даяне Ястремской.

ИСТОЧНИК KP.RU