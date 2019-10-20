«Улыбаетесь одинаково»: Дмитрий Азаров показал самарцам свою собаку
Губернатор Самарской области выложил фото со своим питомцем
В комментариях отметили сходство губернатора и его собаки. Фото: www.instagram.com/azarov.life.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров показал жителям региона, как он провел воскресенье. Глава области выложил на свою страницу в инстаграме фотографию со своей собакой.
- Завтра на работу, а пока можно себе позволить вот такое непротокольное фото с пушистым другом. Как ваши выходные? – обратился Дмитрий Азаров к жителям региона.
В комментариях отметили сходство губернатора и его питомца. «Мне кажется, или вы одинаково улыбаетесь?» - заметила интернет-пользовательница. «Вас видеть приятно, море позитива», - заметила самарчанка.
ИСТОЧНИК KP.RU