2019-10-20T18:27:11+03:00
Общество

«Улыбаетесь одинаково»: Дмитрий Азаров показал самарцам свою собаку

Губернатор Самарской области выложил фото со своим питомцем
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
В комментариях отметили сходство губернатора и его собаки. Фото: www.instagram.com/azarov.life.В комментариях отметили сходство губернатора и его собаки. Фото: www.instagram.com/azarov.life.
Изменить размер текста:

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров показал жителям региона, как он провел воскресенье. Глава области выложил на свою страницу в инстаграме фотографию со своей собакой.

- Завтра на работу, а пока можно себе позволить вот такое непротокольное фото с пушистым другом. Как ваши выходные? – обратился Дмитрий Азаров к жителям региона.

В комментариях отметили сходство губернатора и его питомца. «Мне кажется, или вы одинаково улыбаетесь?» - заметила интернет-пользовательница. «Вас видеть приятно, море позитива», - заметила самарчанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хоккейная «Лада» разгромила тверское «Динамо»
Без декораций и реквизита: студенты Самарского государственного института культуры представили свою версию «Аленького цветочка»
Анастасия Павлюченкова уступила в финале теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»
В Самаре потратят почти 7 млн рублей на отлов 2840 бродячих собак
Синоптики рассказали о погоде в Самарской области в начале недели
Обвиняли в хищении 230 млн: бывший глава бюро медико-социальной экспертизы Самарской области вернулся на пост
В Сызрани без света останутся жители восьми улиц
Форвардом «Крыльев Советов» Александром Соболевым интересуются в Италии
В Самаре в Красноглинском районе произошел пожар в жилом доме
Потопа нет: сотрудники МЧС проверили подземный переход у «Самара Арены»
В Тольятти водитель «Шевроле» залетел под «Газель» и скрылся с места ДТП
Гандбольная «Лада» обыграла «Динамо-Синару» в матче чемпионата России
В Самаре в доме на Некрасовской больше 100 пожарных тушили тлеющие перекрытия между этажами
Самарский мини-футбольный клуб «Луч-ГТС» одержал первую победу на профессиональном уровне
Избил подчиненного: в Самарской области осудили начальника пожарной части
Стало известно, в каком районе Самары чаще всего сдают квартиры
«Ока» влетела в дерево»: В Самаре на улице Гагарина столкнулись три машины
«Завтра вместо собаки может оказаться человек»: в Тольятти разгораются споры из-за сбитого щенка