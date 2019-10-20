Без декораций и реквизита: студенты Самарского государственного института культуры представили свою версию «Аленького цветочка»

СЕГОДНЯ 18:51 2019-10-20T18:59:22+03:00

Студенты кафедры актерского искусства СГИК работали над спектаклем почти два года.

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Фестиваль проходит под патронатом полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Зал СГИК с трудом вместил всех желающих посмотреть экспериментальную постановку – в ней нет ни традиционных декораций, ни привычного реквизита.

- Спектакль создан по инициативе «Аксаковского комитета Самарской области», -

рассказал режиссер постановки, завкафедрой театральной режиссуры СГИК Александр Мальцев. – Вместе со студентами кафедры актерского искусства мы готовили его почти два года. Спектакль создан в жанре условного театра: мы сохранили сюжет, но подали его по-новому, необычно.

Сценарий написал артист театра «САМАРТ» - Сергей Макаров.

- Мы всегда стараемся сделать что-то необычное с ребятами, - отметил актер театра «САМАРТ», Заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Самарской области и наставник третьекурсников СГИК Юрий Долгих. – Спектакль – сочетание хореографии, пластики, вокала. Музыку к песням создал блистательный композитор Леонид Григорьевич Вохмянин, автор гимна Самары.

На региональном этапе фестиваля «Театральное Приволжье» спектакль стал лучшим в номинации «Студенческие театры». Сейчас проходит окружной этап, на котором по результатам зрительского голосования будут определены лучшие спектакли ПФО – за победу сразятся коллективы из 14 регионов. По условиям конкурса, голосовать за своих земляков самарцы не могут. Но, чтобы поддержать студентов, задействованных в постановке, актив творческой молодежи региона провел акцию «Подари аленький цветочек», вручив артистам цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU