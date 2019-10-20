Хоккейная «Лада» разгромила тверское «Динамо»

СЕГОДНЯ 19:48 2019-10-20T19:48:48+03:00

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Хоккейный клуб «Лада» добился крупной победы над тверским «Динамо» в матче регулярного чемпионата ВХЛ – Кубка Шелкового пути. Встреча проходила в Тольятти на «Лада-Арене» и завершилась со счетом 4:0. Хет-трик на свой счет записал Вячеслав Андрющенко, еще один гол забил Константин Майоров. Кроме того, Майоров, Артурс Озолиньш и Михаил Чурляев записали на свои счета голевые передачи.

- Хочу поблагодарить ребят – они сражались, в третьем периоде забросили нужные голы. Также хочу поблагодарить болельщиков – сегодня сказали, что у нас был рекорд посещаемости в сезоне (5214 человек) – огромное спасибо, ваша поддержка после тяжелого выезда нам была очень нужна, - приводит слова наставника «Лады» Александра Титова пресс-служба клуба.

В следующем матче тольяттинцы примут на «Лада-Арене» клуб «СКА-Нева».

ИСТОЧНИК KP.RU