2019-10-21T08:13:20+03:00
Происшествия

В Сызрани водитель Lada Granta уснул за рулем и протаранил остановившийся Kia Rio

Оба автомобилиста получили травмы, но госпитализация им не понадобилась
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водитель отечественного автомобиля сел за руль, будучи лишенным правВодитель отечественного автомобиля сел за руль, будучи лишенным правФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В воскресенье, 20 октября, в Сызрани на улице Щербакова произошло серьезное ДТП. Примерно в 15:00 водитель автомобиля Lada Granta уснул за рулем и протаранил Kia Rio.

- 48-летний водитель отечественного автомобиля, лишенный прав, двигался по Демократическому проезду со стороны поселка Варламово в направлении улицы Котовского. В пути следования автомобилист заснул и напротив дома № 1 по улице Щербакова наехал на остановившийся Kia Rio под управлением 19-летнего водителя, который собирался повернуть налево, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали два человека: водитель отечественной легковушки, который получил травму головы, и водитель иномарки, который также получил травму головы и резаные раны пальцев правой руки. Медики оказали обоим необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, водитель Granta имел признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медосвидетельствования мужчина отказался. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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