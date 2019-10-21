В Самаре отменяется электричка до Курумоча

СЕГОДНЯ 08:28 2019-10-21T08:28:38+03:00

Изменения в расписании движения пригородных поездов начнут действовать с 21 октября

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В Самарской области меняется расписание движения пригородных поездов на участке Самара - Жигулевское море. С понедельника, 21 октября, отменяется электричка до поселка Курумоч.

- Отменяются летние пригородные поезда № 6332/6331 Самара (отпр. 07:00) – Курумоч (приб. 08:30) и № 6334/6333 Курумоч (отпр. 12:11) – Самара (приб. 13:38), - сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Время везде указано местное. Более подробную информацию о графике движения электричек можно узнать тут.

ИСТОЧНИК KP.RU