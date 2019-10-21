Таксист из Москвы попался на закладке в тольяттинском лесу более 1 кг мефедрона

СЕГОДНЯ 08:43 2019-10-21T08:43:42+03:00

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В Тольятти полицейские задержали 27-летнего жителя Москвы. Столичного гостя, который работает водителем такси, заподозрили в сбыте наркотиков.

- Предполагаемый злоумышленник приехал в Тольятти, и в лесопарковой зоне сделал «закладку». Полицейские в присутствии понятых изъяли полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом. В дальнейшем экспертизой было установлено, что это мефедрон общей массой более 1 кг, что относится к особо крупному размеру, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, молодой человек через интернет покупал партии наркотиков, а потом распределял их мелкими дозами по тайникам-закладкам. В отношении москвича было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Сейчас молодой человек находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU