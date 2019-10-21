2019-10-21T08:56:23+03:00
Происшествия

В Красноглинском районе Самары на площади 80 кв.м полыхал частный дом

К счастью, во время ЧП никто не пострадал
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
На месте работали 28 пожарных и 7 спецмашинНа месте работали 28 пожарных и 7 спецмашинФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В воскресенье, 20 октября, в ТСЖ "Содружество" в Красноглинском районе Самары произошел пожар. Там на улице Береговой, 17 загорелся частный дом.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 12:09. На место были направлены пожарные подразделения по повышенному рангу 1-БИС. По прибытии было установлено, что горит частный дом на площади 80 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные локализовали возгорание в 12:41, а полностью его потушили в 12:53. В ликвидации пожара приняли участие 28 человек и 7 единиц техники. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Причина пожара сейчас устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе в Самарской области сбили насмерть пешехода
Власти прокомментировали возможность строительства в Самаре ледовой арены на 10 тысяч мест
В Самаре появилась мемориальная доска в память о погибших воинах-связистах
В Самарской области мужчина вспомнил о своих детях только после ареста iPhone
В Сызрани мужчина решил перейти пути под грузовым поездом и остался без ног
Таксист из Москвы попался на закладке в тольяттинском лесу более 1 кг мефедрона
В Самаре отменяется электричка до Курумоча
В Сызрани водитель Lada Granta уснул за рулем и протаранил остановившийся Kia Rio
Самарские стрит-арт художники нарисовали в Туле граффити, посвященное Льву Толстому
Хоккейная «Лада» разгромила тверское «Динамо»
Без декораций и реквизита: студенты Самарского государственного института культуры представили свою версию «Аленького цветочка»
«Улыбаетесь одинаково»: Дмитрий Азаров показал самарцам свою собаку
Анастасия Павлюченкова уступила в финале теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»
В Самаре потратят почти 7 млн рублей на отлов 2840 бродячих собак
Синоптики рассказали о погоде в Самарской области в начале недели
Обвиняли в хищении 230 млн: бывший глава бюро медико-социальной экспертизы Самарской области вернулся на пост
В Сызрани без света останутся жители восьми улиц
Форвардом «Крыльев Советов» Александром Соболевым интересуются в Италии
В Самаре в Красноглинском районе произошел пожар в жилом доме
Потопа нет: сотрудники МЧС проверили подземный переход у «Самара Арены»
В Тольятти водитель «Шевроле» залетел под «Газель» и скрылся с места ДТП
Гандбольная «Лада» обыграла «Динамо-Синару» в матче чемпионата России
В Самаре в доме на Некрасовской больше 100 пожарных тушили тлеющие перекрытия между этажами
Самарский мини-футбольный клуб «Луч-ГТС» одержал первую победу на профессиональном уровне
Избил подчиненного: в Самарской области осудили начальника пожарной части
Стало известно, в каком районе Самары чаще всего сдают квартиры
«Ока» влетела в дерево»: В Самаре на улице Гагарина столкнулись три машины
«Завтра вместо собаки может оказаться человек»: в Тольятти разгораются споры из-за сбитого щенка