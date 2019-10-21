В Красноглинском районе Самары на площади 80 кв.м полыхал частный дом

СЕГОДНЯ 08:56 2019-10-21T08:56:23+03:00

К счастью, во время ЧП никто не пострадал

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В воскресенье, 20 октября, в ТСЖ "Содружество" в Красноглинском районе Самары произошел пожар. Там на улице Береговой, 17 загорелся частный дом.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 12:09. На место были направлены пожарные подразделения по повышенному рангу 1-БИС. По прибытии было установлено, что горит частный дом на площади 80 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные локализовали возгорание в 12:41, а полностью его потушили в 12:53. В ликвидации пожара приняли участие 28 человек и 7 единиц техники. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Причина пожара сейчас устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU