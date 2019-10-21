2019-10-21T09:10:16+03:00
Происшествия

В Сызрани мужчина решил перейти пути под грузовым поездом и остался без ног

У сызранца произошла ампутация левой и правой голени
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пострадавшего отправили в больницуПострадавшего отправили в больницуФото: Архив "КП"
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В воскресенье, 20 октября, на железной дороге в Самарской области произошло ЧП. Неподалеку от станции Сызрань-город примерно в 18:30 под колесами поезда пострадал 43-летний мужчина, пишет КТВ-Луч.

По предварительным данным, все случилось примерно в 600 метрах от железнодорожной станции. Мужчина решил перейти пути под стоящим грузовым поездом, но тот внезапно тронулся. В итоге сызранцу отрезало обе ноги по колено.

На место происшествия вызвали медиков скорой помощи. Пострадавшему оказали необходимую помощь, а потом его доставили в центральную городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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