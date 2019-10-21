В Самарской области мужчина вспомнил о своих детях только после ареста iPhone

СЕГОДНЯ 09:24 2019-10-21T09:24:15+03:00

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В Сызрани местный житель долгое время не платил алименты троим своим детям и в итоге накопил долг в 87,5 тысяч рублей. Вспомнить о двух своих дочерях и сыне мужчине помогли судебные приставы, лишив его дорогостоящего гаджета.

- В отношении сызранца было возбуждено исполнительное производство. Должника неоднократно вызывали в отдел, но он так и не явился. В связи с этим его ограничили в спецправе на управление транспортом. Сразу после этого мужчина поспешил на прием к приставу, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Мужчина пообещал, что обязательно устроится на работу и начнет выплачивать платежи. В счет уплаты задолженности приставы арестовали iPhone сызранца. Должник испугался, что его смартфон продадут на торгах, в кратчайшие сроки погасил долг. Кроме того, он уже трудоустроился.

ИСТОЧНИК KP.RU