В Самарской области мужчина вспомнил о своих детях только после ареста iPhone
В Сызрани местный житель долгое время не платил алименты троим своим детям и в итоге накопил долг в 87,5 тысяч рублей. Вспомнить о двух своих дочерях и сыне мужчине помогли судебные приставы, лишив его дорогостоящего гаджета.
- В отношении сызранца было возбуждено исполнительное производство. Должника неоднократно вызывали в отдел, но он так и не явился. В связи с этим его ограничили в спецправе на управление транспортом. Сразу после этого мужчина поспешил на прием к приставу, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Мужчина пообещал, что обязательно устроится на работу и начнет выплачивать платежи. В счет уплаты задолженности приставы арестовали iPhone сызранца. Должник испугался, что его смартфон продадут на торгах, в кратчайшие сроки погасил долг. Кроме того, он уже трудоустроился.
ИСТОЧНИК KP.RU