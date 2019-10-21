2019-10-21T09:39:53+03:00
Общество

В Самаре появилась мемориальная доска в память о погибших воинах-связистах

Доску открыли в бригаде управления Центрального военного округа
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: пресс-служба ЦВОФото: пресс-служба ЦВО
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В воскресенье, 20 октября, в Самаре открыли мемориальную доску в память о воинах-связистах, которые погибли при исполнении воинского долга. Мероприятие было приурочено к 100-летию войск связи.

- Мемориальную доску открыли в бригаде управления Центрального военного округа, которая дислоцируется в Самаре. Она будет служить напоминанием для военнослужащих о героях, отдавших свои жизни за Родину, - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Отметим, что бригада управления ЦВО ведет свою историю от 125 отдельного полка связи, который был сформирован в ходе Сталинградской битвы. Соединение имеет две награды: ордены Красной Звезды и Александра Невского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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