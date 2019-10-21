В Самаре появилась мемориальная доска в память о погибших воинах-связистах
В воскресенье, 20 октября, в Самаре открыли мемориальную доску в память о воинах-связистах, которые погибли при исполнении воинского долга. Мероприятие было приурочено к 100-летию войск связи.
- Мемориальную доску открыли в бригаде управления Центрального военного округа, которая дислоцируется в Самаре. Она будет служить напоминанием для военнослужащих о героях, отдавших свои жизни за Родину, - сообщили в пресс-службе ЦВО.
Отметим, что бригада управления ЦВО ведет свою историю от 125 отдельного полка связи, который был сформирован в ходе Сталинградской битвы. Соединение имеет две награды: ордены Красной Звезды и Александра Невского.
ИСТОЧНИК KP.RU