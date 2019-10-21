На трассе в Самарской области сбили насмерть пешехода
Утром в понедельник, 21 октября, в Исаклинском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Там около поселка Нижняя Алексеевка под колесами автомобиля погиб пешеход, предположительно, мужчина. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
По предварительным данным, пешеход пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. После того, как его сбила машина, он отлетел вперед на несколько метров.
- На этом пешеходном переходе водители очень редко останавливаются! Летят не менее 100. Там нужно ограничение скорости 60. И освещение, - пишут местные жители в соцсетях.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они частично перекрыли проезд по одной из полос. Подробности происшествия уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU