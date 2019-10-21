В Тольятти двор заасфальтировали вокруг припаркованной Mazda

СЕГОДНЯ 10:25 2019-10-21T10:25:05+03:00

Почему автомобилист проигнорировал предупреждение и не убрал машину, а дорожники не вызвали эвакуатор, остается загадкой

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В воскресенье, 20 октября, жители Автозаводского района Тольятти стали свидетелями необычной картины. Во двор на улице Свердлова, 68 наведались рабочие. Дорожники уложили там новый асфальт, правда, не везде. Они аккуратно обошли припаркованную Mazda.

- Весь дом убрал автомобили, а этот нет. И ведь предупреждали заранее, за пять дней, - пишут в соцсетях тольяттинцы.

Интернет-пользователи сразу же начали строить догадки, почему автомобилист не убрал свою машину. Самой популярной версией стало то, что он уехал на отдых или в командировку. Другие задались вопросом, почему дорожники не вызвали эвакуатор и не передвинули иномарку, обделив этот участок новым асфальтом. Нашлись и такие шутники, которые поздравили автомобилиста с персональным местом для парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU