В Самарской области иностранец получил 12,5 лет «строгача» за перевозку более 25 кг героина

СЕГОДНЯ 10:38 2019-10-21T10:38:10+03:00

Мужчину поймали, когда он ехал с наркотиками на своем автомобиле в Кемерово

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Красноярский районный суд вынес приговор 35-летнему гражданину одной из стран СНГ. Его поймали на перевозке через Самарскую область в Кемерово более 25,4 кг героина.

- Мужчина был задержан с поличным в январе 2019 года. Наркотики в особо крупном размере были обнаружены в его автомобиле. Установлено, что он является членом транснационального преступного сообщества, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

В сентябре суд признал мужчину виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков и приговорил его к 12,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также на мужчину наложили штраф в 200 тысяч рублей. Недавно приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU