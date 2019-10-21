В Самарской области водитель Volkswagen Golf превысил скорость и впечатался в бетонный столб

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-21T10:53:33+03:00

Опора такой встречи не пережила и рухнула на землю

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В воскресенье, 20 октября, в 14:30 в селе Богатое произошло ДТП. Там автомобиль Volkswagen Golf снес бетонную опору.

- За рулем иномарки находился 32-летний мужчина. Он двигался по улице Папанина со стороны села Богатое в направлении села Борское. В пути следования он не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате водитель наехал на бетонный столб, - сообщили «Комсомослькой правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Удар пришелся на заднюю правую пассажирскую дверь. Там осталась приличная вмятина. Что касается столба, то он не устоял и рухнул на землю. К сожалению, авария не обошлась без пострадавших. Травмы получил 41-летний пассажир иномарки. Его на автомобиле скорой помощи отвезли в больницу, где после осмотра отпустили домой. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

Столб не устоял и упал на землюФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU