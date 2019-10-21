В Самарской области водитель Volkswagen Golf превысил скорость и впечатался в бетонный столб
В воскресенье, 20 октября, в 14:30 в селе Богатое произошло ДТП. Там автомобиль Volkswagen Golf снес бетонную опору.
- За рулем иномарки находился 32-летний мужчина. Он двигался по улице Папанина со стороны села Богатое в направлении села Борское. В пути следования он не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате водитель наехал на бетонный столб, - сообщили «Комсомослькой правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.
Удар пришелся на заднюю правую пассажирскую дверь. Там осталась приличная вмятина. Что касается столба, то он не устоял и рухнул на землю. К сожалению, авария не обошлась без пострадавших. Травмы получил 41-летний пассажир иномарки. Его на автомобиле скорой помощи отвезли в больницу, где после осмотра отпустили домой. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.
Столб не устоял и упал на землюФото: ГУ МВД России по Самарской области
ИСТОЧНИК KP.RU