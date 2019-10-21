2019-10-21T11:18:47+03:00
Общество

Прокуроры отсудили у «Свидетелей Иеговы в Австрии» здание в Тольятти

Это помещение пожертвовали зарубежной организации местные сторонники религиозного движения
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Суд поддержал иск прокуроров и обязал зарубежную организацию вернуть здание РФСуд поддержал иск прокуроров и обязал зарубежную организацию вернуть здание РФФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Тольятти прокуроры вернули в собственность РФ помещение, которое занимала религиозная организация «Свидетели Иеговы». Напомним, решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года ее деятельность была прекращена. Кроме того минюст России включил это сообщество в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм.

- Ранее между организациями «Свидетели Иеговы в Тольятти» и «Свидетели Иеговы в Австрии» был заключен договор пожертвования. Согласно ему, право собственности на здание площадью 283,3 кв.м на бульваре Туполева было передано зарубежной организации, - сообщили в прокуратуре Тольятти.

Надзорное ведомство обратилось с иском в Автозаводской районный суд. Служители Фемиды поддержали прокуроров. Они признали договор пожертвования недействительным и обязали передать здание в собственность РФ. Недавно управление Росреестра по Самарской области зарегистрировало право РФ на это здание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оставили без туалетов: в Самаре в ТД «Захар» за долги перекрыли канализацию
Самарцы сделали «калитку» в ограждении, чтобы переходить дорогу по исчезнувшей «зебре»
Студентка из Самары придумала, как благоустроить набережную в районе 9-ой просеки
В помощь чиновникам: самарские ученые разработали «эхолот» для изучения мнений в соцсетях
Житель Жигулевска может сесть на 2 года за удар ногой по зеркалу разозлившего его автомобилиста
В Самаре из ТЦ «Гудок» из-за пригоревшей пищи эвакуировали 150 человек
Тольяттинский «Акрон» обыграл «Тюмень» и вышел в лидеры ПФЛ
В Самарской области водитель Volkswagen Golf превысил скорость и впечатался в бетонный столб
В Самарской области иностранец получил 12,5 лет «строгача» за перевозку более 25 кг героина
В Тольятти двор заасфальтировали вокруг припаркованной Mazda
На трассе в Самарской области сбили насмерть пешехода
Власти прокомментировали возможность строительства в Самаре ледовой арены на 10 тысяч мест
В Самаре появилась мемориальная доска в память о погибших воинах-связистах
В Самарской области мужчина вспомнил о своих детях только после ареста iPhone
В Сызрани мужчина решил перейти пути под грузовым поездом и остался без ног
В Красноглинском районе Самары на площади 80 кв.м полыхал частный дом
Таксист из Москвы попался на закладке в тольяттинском лесу более 1 кг мефедрона
В Самаре отменяется электричка до Курумоча
В Сызрани водитель Lada Granta уснул за рулем и протаранил остановившийся Kia Rio