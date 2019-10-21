Прокуроры отсудили у «Свидетелей Иеговы в Австрии» здание в Тольятти

СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-21T11:18:47+03:00

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В Тольятти прокуроры вернули в собственность РФ помещение, которое занимала религиозная организация «Свидетели Иеговы». Напомним, решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года ее деятельность была прекращена. Кроме того минюст России включил это сообщество в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм.

- Ранее между организациями «Свидетели Иеговы в Тольятти» и «Свидетели Иеговы в Австрии» был заключен договор пожертвования. Согласно ему, право собственности на здание площадью 283,3 кв.м на бульваре Туполева было передано зарубежной организации, - сообщили в прокуратуре Тольятти.

Надзорное ведомство обратилось с иском в Автозаводской районный суд. Служители Фемиды поддержали прокуроров. Они признали договор пожертвования недействительным и обязали передать здание в собственность РФ. Недавно управление Росреестра по Самарской области зарегистрировало право РФ на это здание.

ИСТОЧНИК KP.RU