В Самаре из ТЦ «Гудок» из-за пригоревшей пищи эвакуировали 150 человек

СЕГОДНЯ 11:27 2019-10-21T11:27:25+03:00

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Утром в понедельник, 21 октября, посетителям торгового центра «Гудок» в Самаре, который находится на улице Красноармейской, пришлось в скором порядке покинуть здание. Дело в том, что там сработала пожарная сигнализация.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 11:42. По приезду пожарных подразделений было установлено, что на цокольном этаже торгового центра в гипермаркете «Лента» произошло пригорание пищи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным ведомства, из здания эвакуировали 150 человек. В результате случившегося никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU