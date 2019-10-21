Житель Жигулевска может сесть на 2 года за удар ногой по зеркалу разозлившего его автомобилиста

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-21T11:49:08+03:00

Мужчина не сдержал эмоций и выместил свою злобу на чужой машине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Жигулевске автомобиль 40-летнего местного жителя стал «жертвой» нападения. Некий молодой человек ударил ногой боковое зеркало машины и скрылся. Сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей.

- Преступление произошло днем на проезжей части улицы Морквашинской. Между мужчинами произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, после чего злоумышленник подошел к автомобилю своего оппонента, ударил по зеркалу ногой и уехал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Предполагаемым преступником оказался 29-летний местный житель, который ранее привлекался к ответственности за грабеж. Он признал свою вину. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ему может грозить до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU