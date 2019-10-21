В помощь чиновникам: самарские ученые разработали «эхолот» для изучения мнений в соцсетях

СЕГОДНЯ 12:09 2019-10-21T12:10:53+03:00

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Психологи и IT-специалисты Самарского университета имени академика С.П. Королева разработали программный комплекс для автоматического сбора общественного мнения в интернете. В его основе лежит искусственный интеллект. Назвали аппарат «Социальный эхолот».

- Разработка поможет организовать своего рода общественный контроль со стороны различных интернет-сообществ и может быть использована чиновниками при принятии решений по тем или иным вопросам, в том числе в рамках реализации нацпроектов, - отмечают в пресс-службе Самарского университета.

«Социальный эхолот» представляет собой компьютерную систему, которая автоматически определяет отношение интернет-пользователей и сообществ к какому-либо событию или процессу, к примеру, к строительству нового здания или благоустройству общественных пространств. При этом аппарат может сказать не только, скольким людям понравилась или не понравилась та или иная инициатива, но и по какой причине. Еще одним плюсом комплекса является то, что он собирает данные в режиме реального времени и он значительно экономит расходы на проведение соцопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU