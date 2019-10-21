Студентка из Самары придумала, как благоустроить набережную в районе 9-ой просеки

СЕГОДНЯ 12:39 2019-10-21T12:39:38+03:00

Девушка предложила сделать это место отдыха доступнее для любителей водных и велопутешествий

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Студентка из Самары разработала проект благоустройства набережной реки Волги в районе 9-ой просеки. Там же планируется разместить объекты туристического сервиса.

- Проектом предусмотрены разноуровневые пешеходные дорожки и «балкончики» у реки. На 9-ой просеке планируется разместить перехватывающую парковку, пирс, здание велотуристов, общественно-туристический центр. Каждый ярус общедоступен, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Средний уровень набережной крытый, по периметру его окружает колоннада, - говорится в документации.

Проект разработала бакалавр Академии строительства и архитектуры Самарского политеха Анастасия Липилина под руководством архитекторов Натальи и Дмитрия Орловых. Свою работу девушка направила на всероссийский конкурс «Золотой Трезини». Она может стать одним из лучших студенческих проектов общественного пространства.

ИСТОЧНИК KP.RU