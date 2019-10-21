2019-10-21T13:18:27+03:00
Общество

Самарцы сделали «калитку» в ограждении, чтобы переходить дорогу по исчезнувшей «зебре»

Речь идет о пешеходном переходе на пересечении улиц Юбилейной и Победы
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: @ShiryaevaLyudaФото: @ShiryaevaLyudaФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В Самаре пропал один из пешеходных переходов. Речь идет о том, что располагался на пересечении улиц Юбилейной и Победы. В конце сентября доступ к «зебре» закрыли металлическим ограждением, что вызвало недоумение и недовольство местных жителей. К слову, мириться с таким «произволом» самарцы не стали и просто сделали себе «калитку» в заборчике, переходя дорогу там, где им привычно. Сегодня, 21 октября, в департаменте транспорта Самары объяснили, с чем связано это решение.

- Упразднение одного из двух пешеходных переходов вызвано необходимостью уменьшения числа мест пересечения транспортных и пешеходных потоков, так как данные участки являются очагами повышенной опасности на автомобильных дорогах, - сообщили в твиттере представители ведомства.

Также в дептрансе отметили, что это изменение повысит безопасность дорожного движения, а также позволит увеличить пропускную способность дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оставили без туалетов: в Самаре в ТД «Захар» за долги перекрыли канализацию
Студентка из Самары придумала, как благоустроить набережную в районе 9-ой просеки
В помощь чиновникам: самарские ученые разработали «эхолот» для изучения мнений в соцсетях
Житель Жигулевска может сесть на 2 года за удар ногой по зеркалу разозлившего его автомобилиста
В Самаре из ТЦ «Гудок» из-за пригоревшей пищи эвакуировали 150 человек
Прокуроры отсудили у «Свидетелей Иеговы в Австрии» здание в Тольятти
Тольяттинский «Акрон» обыграл «Тюмень» и вышел в лидеры ПФЛ
В Самарской области водитель Volkswagen Golf превысил скорость и впечатался в бетонный столб
В Самарской области иностранец получил 12,5 лет «строгача» за перевозку более 25 кг героина
В Тольятти двор заасфальтировали вокруг припаркованной Mazda
На трассе в Самарской области сбили насмерть пешехода
Власти прокомментировали возможность строительства в Самаре ледовой арены на 10 тысяч мест
В Самаре появилась мемориальная доска в память о погибших воинах-связистах
В Самарской области мужчина вспомнил о своих детях только после ареста iPhone
В Сызрани мужчина решил перейти пути под грузовым поездом и остался без ног
В Красноглинском районе Самары на площади 80 кв.м полыхал частный дом
Таксист из Москвы попался на закладке в тольяттинском лесу более 1 кг мефедрона
В Самаре отменяется электричка до Курумоча
В Сызрани водитель Lada Granta уснул за рулем и протаранил остановившийся Kia Rio