Самарцы сделали «калитку» в ограждении, чтобы переходить дорогу по исчезнувшей «зебре»

СЕГОДНЯ 13:16 2019-10-21T13:18:27+03:00

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В Самаре пропал один из пешеходных переходов. Речь идет о том, что располагался на пересечении улиц Юбилейной и Победы. В конце сентября доступ к «зебре» закрыли металлическим ограждением, что вызвало недоумение и недовольство местных жителей. К слову, мириться с таким «произволом» самарцы не стали и просто сделали себе «калитку» в заборчике, переходя дорогу там, где им привычно. Сегодня, 21 октября, в департаменте транспорта Самары объяснили, с чем связано это решение.

- Упразднение одного из двух пешеходных переходов вызвано необходимостью уменьшения числа мест пересечения транспортных и пешеходных потоков, так как данные участки являются очагами повышенной опасности на автомобильных дорогах, - сообщили в твиттере представители ведомства.

Также в дептрансе отметили, что это изменение повысит безопасность дорожного движения, а также позволит увеличить пропускную способность дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU