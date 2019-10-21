Оставили без туалетов: в Самаре в ТД «Захар» за долги перекрыли канализацию
В Самаре торговый центр «Захар» остался без канализации. Дело в том, что собственник здания с июня этого года не платил за воду и в итоге накопил долг почти в 2,5 млн рублей.
- Сети на границе с канализационным коллектором были затампонированы. Стоки уже заполнили сети и в ближайшее время начнется излив. Это чревато нарушением санитарной обстановки как в ТЦ, так и вблизи него. При этом ответственность за это будет нести неплательщик, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».
Как отмечают в компании, заглушку снимут только после того, как будет оплачена задолженность. Кроме того, неплательщику нужно будет возместить 12 тысяч рублей на установку и демонтаж заглушки.
ИСТОЧНИК KP.RU