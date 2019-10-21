Думал проедет: в Самаре на Победе КамАЗ «поцеловал» автобус
Днем в понедельник, 21 октября, в Самаре произошло небольшое ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении улиц Победы и Краснодонской столкнулись автобус № 41 и самосвал, который задействовали рабочие при ремонте дороги.
- КамАЗ разгружал щебенку, а водитель автобуса думал, что проедет. Однако в момент выгрузки грузовик по инерции дернуло вперед, - пишут в соцсетях очевидцы.
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Серьезный урон технике нанесен не был. Между тем, автобус и самосвал полностью перекрыли проезд по улице Победы в одном из направлений. В итоге образовался серьезный затор.
Как сообщили в пресс-службе компании «СамараАвтоГаз», аварию спровоцировал водитель большегруза. Он не проконтролировал ситуацию на дороге и совершил маневр перед двигающимся автобусом.
ИСТОЧНИК KP.RU