2019-10-21T17:00:19+03:00
Происшествия

Думал проедет: в Самаре на Победе КамАЗ «поцеловал» автобус

Водитель общественного транспорта надеялся проскочить перед самосвалом, но не удалось
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Юрий Самарский / ДТП СамараФото: Юрий Самарский / ДТП СамараФото: vk.com
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Днем в понедельник, 21 октября, в Самаре произошло небольшое ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении улиц Победы и Краснодонской столкнулись автобус № 41 и самосвал, который задействовали рабочие при ремонте дороги.

- КамАЗ разгружал щебенку, а водитель автобуса думал, что проедет. Однако в момент выгрузки грузовик по инерции дернуло вперед, - пишут в соцсетях очевидцы.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Серьезный урон технике нанесен не был. Между тем, автобус и самосвал полностью перекрыли проезд по улице Победы в одном из направлений. В итоге образовался серьезный затор.

Как сообщили в пресс-службе компании «СамараАвтоГаз», аварию спровоцировал водитель большегруза. Он не проконтролировал ситуацию на дороге и совершил маневр перед двигающимся автобусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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