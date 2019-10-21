Светящиеся шары и колонны: в Самаре украсят склон площади Славы
В Самаре решили подсветить спуск площади Славы, который не так давно реконструировали и украсили каскадными фонтанами. К Новому году там установят различные светящиеся изделия. Сейчас муниципальное предприятие «Самарагорсвет» ищет подрядчика, который займется поставкой необходимого оборудования.
Согласно техзаданию, лестницы-ступеньки украсят голубыми линиями, которые будут венчать белые светящиеся шары. Также на склоне установят колонны, которые будут подсвечены теплым желтоватым светом.
Подрядчика должны будут выбрать в конце октября. На выполнение работ ему дадут около двух недель.
ИСТОЧНИК KP.RU