2019-10-21T23:16:33+03:00
Общество

В Самаре появились арт-объекты в виде рыбы в банке

Одна из банок уже разбита вандалами
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Фото арт-объектов были опубликованы изданием "Большая деревня"Фото арт-объектов были опубликованы изданием "Большая деревня"Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В Самаре на улицах в самых неожиданных местах появились банки с синей водой и рыбой внутри.

- Один из объектов каким-то образом попал в Стрелку с обратной стороны окна, - сообщают в своем Instagram сотрудники выставочного центра Strelkahall.

Корреспонденты "Большой деревни" выяснили, что это не просто банки с рыбой - это арт-объекты, которые должны отсылать зрителя к произведению английского художника Дэмьена Херста «Физическая невозможность смерти в сознании живущего». В 1991 году он посадил тигровую акулу в аквариум с формалином. У самарцев, правда, все попроще: банки - местные, рыба волжская, а вместо формалина - незамерзайка.

На арт-объекты можно было наткнуться в Старой Самаре, но один из них уже уничтожен. Об этом сообщила редакция "Самарской газеты", правда, очевидцы не уточнили, о каком именно объеуте и на какой улице идет речь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Он перспективный парень, с которым лучше дружить": ключевой свидетель объяснил, за что ОПГ платила Дмитрию Сазонову
В Параде Памяти в Самаре впервые примут участие юнармейцы
"А 49 млн рублей мы дадим Сызрани!": кабинет министров "раздал" льготные кредиты муниципалитетам
Новый статус? Виктор Кузнецов стал советником губернатора Самарской области
"Дорожный пристав" и ГИБДД оставили без машин 50 жителей Самары
В Тольятти МЧСнику, которого подозревают в коррупции, разрешили встречать дочь со школы
Со следующего года девять частных клиник в Сызрани готовы принимать пациентов бесплатно
Устроили пробку: в Самаре на Московском шоссе не разъехались две иномарки
В Самаре завершили повторный ремонт фонтана в честь 30-летия Победы
Школьники и привидения: самарцам показали мюзикл «Тайны серого замка, или Каникулы с привидением»
В Тольятти автомобиль скорой помощи влетел в столб после столкновения с Largus
Деньги прятал в кулере: экс-прокурора судят за взятку в «родном» Промышленном районе
Светящиеся шары и колонны: в Самаре украсят склон площади Славы
Пляжные «Крылья Советов» стартовали в Кубке мировых чемпионов с уверенной победы
Появился список закрытия остановок речного транспорта в Самарской области
Думал проедет: в Самаре на Победе КамАЗ «поцеловал» автобус
Тольяттинская пловчиха выиграла 5 медалей на INAS Global Games в Австралии
Два дзюдоиста из Самарской области завоевали медали на чемпионате Европы
Дело бывшего гендиректора самарского РКЦ "Прогресс" отправили на дорасследование