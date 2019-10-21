В Самаре появились арт-объекты в виде рыбы в банке

21 Окт. 23:15 2019-10-21T23:16:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре на улицах в самых неожиданных местах появились банки с синей водой и рыбой внутри.

- Один из объектов каким-то образом попал в Стрелку с обратной стороны окна, - сообщают в своем Instagram сотрудники выставочного центра Strelkahall.

Корреспонденты "Большой деревни" выяснили, что это не просто банки с рыбой - это арт-объекты, которые должны отсылать зрителя к произведению английского художника Дэмьена Херста «Физическая невозможность смерти в сознании живущего». В 1991 году он посадил тигровую акулу в аквариум с формалином. У самарцев, правда, все попроще: банки - местные, рыба волжская, а вместо формалина - незамерзайка.

На арт-объекты можно было наткнуться в Старой Самаре, но один из них уже уничтожен. Об этом сообщила редакция "Самарской газеты", правда, очевидцы не уточнили, о каком именно объеуте и на какой улице идет речь.

ИСТОЧНИК KP.RU