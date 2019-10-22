Закона нет, а явление есть: в регионе стали зарабатывать на потребительском экстремизме

СЕГОДНЯ 07:51 2019-10-22T08:14:35+03:00

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В Самарской области за последние четыре года сумма выплаченных компенсаций по решению судов о нарушении потребительских прав увеличилась в разы. По данным ТРК "Терра" речь идет росте с 12 до 32 млрд рублей.

В Роспотребнадзоре считают, что это произошло благодаря тому, что население стало более грамотным: когда нарушаются права покупателей, те обращаются в суды.

Между тем, некоторые эксперты констатируют, что "в нагрузку" к правовой грамотности населения регион получил еще и потребительский экстремизм. В законах РФ он никак не отражен, однако речь идет о попытках граждан или организаций заработать на промахах торговых точек.

Так, по словам председателя самарской общественной организации «Союз потребителей» Эльнура Гамбарова, в Самарской области появились конторы, которые позиционирую себя как общественные организации по защите прав потребителей. Приходя с проверкой и выявляя нарушения, она предлагают руководителю торговой точки приобрести у них некий сертификат. Так взятка обретает видимость сделки.

ИСТОЧНИК KP.RU