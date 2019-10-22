2019-10-22T10:19:12+03:00
Происшествия

В Самаре на Масленникова автомобилистка сбила на «зебре» пенсионерку с детской коляской

Женщина не пропустила пешеходов при повороте
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пенсионерка и девочка получили травмы, но госпитализация им не понадобиласьПенсионерка и девочка получили травмы, но госпитализация им не понадобиласьФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло утром в понедельник, 21 октября, на пересечении проспекта Масленникова и улицы Гая. Там около 10:50 женщина на Mazda CX5 сбила пенсионерку с детской коляской.

- 37-летняя автомобилистка двигалась по улице Гая со стороны улицы Николая Панова и начала поворачивать налево на проспект Масленникова. При выполнении маневра она не пропустила 80-летнюю женщину с коляской, в которой находилась 2-летняя девочка. Пенсионерка пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пожилая женщина получила закрытый перелом носа и черепно-мозговую травму, а ребенок — поверхностную травму головы. Обеих после оказания необходимой помощи отпустили домой.

К слову, как утверждают местные жители, на этом перекрестке постоянно случаются аварии. Они попросили установить перед пешеходный переходом знак ограничения скорости, а также светофор и освещение. В департаменте транспорта сообщили, что схема по организации регулируемого пешеходного перехода уже разработана, но когда она воплотится в жизнь, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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