В Самарской области водитель «Калины» не разглядел в темноте стоящего на дороге пешехода и сбил его

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-22T11:43:22+03:00

Мужчина находился на проезжей части, не собираясь ее переходить

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Ночью 21 октября в Кинель-Черкасском районе произошло серьезное ДТП с участием пешехода. Около 00:10 на трассе «Самара — Бугуруслан» 19-летний водитель автомобиля «Лада Калина» с номерами республики Татарстан сбил 45-летнего мужчину.

- Автомобилист двигался со стороны Отрадного в направлении села Кинель-Черкассы. Он наехал на пешехода, когда тот находился на правой полосе дороги без цели ее перехода. Светоотражающих элементов на одежде мужчины не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате пешеход получил множественный перелом правой голени. Его на машине скорой помощи доставили в больницу. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшего. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU