В Самарской области водитель «Калины» не разглядел в темноте стоящего на дороге пешехода и сбил его
Ночью 21 октября в Кинель-Черкасском районе произошло серьезное ДТП с участием пешехода. Около 00:10 на трассе «Самара — Бугуруслан» 19-летний водитель автомобиля «Лада Калина» с номерами республики Татарстан сбил 45-летнего мужчину.
- Автомобилист двигался со стороны Отрадного в направлении села Кинель-Черкассы. Он наехал на пешехода, когда тот находился на правой полосе дороги без цели ее перехода. Светоотражающих элементов на одежде мужчины не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате пешеход получил множественный перелом правой голени. Его на машине скорой помощи доставили в больницу. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшего. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU