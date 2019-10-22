В Самаре пройдет экологический форум «Хранители природы II»

СЕГОДНЯ 12:23 2019-10-22T12:23:29+03:00

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В Самаре 1 ноября на базе губдумы пройдет самое масштабное эко-событие региона – экологический форум «Хранители природы II». Он объединит органы власти, экспертов в области экологии и охраны окружающей среды, ведущие СМИ, молодежь и бизнес для решения экологических задач региона. Пройдет форум по адресу: улица Молодогвардейская, 187.

- В этом году основной акцент будет сделан на законотворчество и создание инициатив по охране окружающей среды, которые будут реализованы совместными усилиями представителей власти, бизнеса и общественности. Перед участниками форума выступят около 20 ведущих спикеров страны и региона в сфере экологии, - рассказали в Самарской губернской думе.

Форум «Хранители природы II» пройдет в формате пяти круглых столов. На них обсудят систему обращения с отходами, сохранение лесов, экологическое оздоровление водных объектов и т.д.

В прошлом году в форуме приняли участие более 400 гостей и участников.

ИСТОЧНИК KP.RU