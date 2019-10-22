В Самаре возле ЦУМа могут построить высотки и ТЦ

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-22T12:36:04+03:00

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В Самаре собираются изменить зоны трех земельных участков в границах улиц Вилоновской, Спортивной и Агибалова. Там в районе ЦУМа «Самара» собираются построить многоэтажные дома и ТЦ.

- Под высотную застройку и объекты торговли (торговые центра и торгово-развлекательные комплексы) планируется сменить зонирование у участков площадью 1235 кв.м, 509 кв.м и 710 кв.м, - говорится в документации, опубликованной на сайте администрации Самары.

Сейчас эти территории находятся в зонах Ц-1 — общественно-деловая зона в границах исторической части города и Ц-4т — общественно-деловая зона для размещение объектов общественно-транспортного назначения. Их предложили сменить на зону Ц-2 — общественно-деловая зона городского значения. Прежде чем будет принято какое-либо решение по этой инициативе, в Самаре проведут публичные слушания. Они стартуют 31 октября. Экспозиции проекта до 21 ноября можно будет посмотреть в холле здания департамента градостроительства на улице Галактионовской, 132.

ИСТОЧНИК KP.RU