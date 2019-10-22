2019-10-22T13:12:30+03:00
Происшествия

«А посреди трассы стоял Lexus с героином»: наркокурьер рассказал, откуда взялись 25 кг наркотиков в его иномарке

На самом деле курьер оказался членом транснационального организованного преступного сообщества, его уже признали виновным и отправили в колонию строгого режима
Александра БУДАЕВА
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Из иномарки Lexus сотрудники ФСБ изъяли более 25 кг героинаИз иномарки Lexus сотрудники ФСБ изъяли более 25 кг героинаФото: Кадры оперативной съемки
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- У меня четверо детей, больные родители и нет работы, подрабатывал таксистом, - рассказал жалобную историю суду Айниддин Ахроров. В январе его с поличным при перевозке наркотиков задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области. – За перевозку «посылки» мне обещали по 500 долларов за каждый килограмм вещества. Конечно, я согласился. Прилетел в Кемерово, мне предоставили Lexus и 200 тысяч рублей на текущие расходы. Я должен был съездить в Самару, оставить автомобиль на парковке у мола «Парк хаус» и с часок погулять. Через час мне позвонили, сказали взять такси и ехать в направлении Самары. На полпути я увидел свой Lexus. Он был не заглушен, на заднем сидении лежал сабвуфер. Ну лежал и лежал. Я сел за руль и поехал.

Через несколько километров иномарку тормознули инспекторы ДПС. У Ахророва не был пристегнут ремень безопасности. Но это был лишь повод. На самом деле это была спецоперация ФСБ: у них была информация о том, что 35-летний Ахроров является членом транснационального организованного преступного сообщества и будет в этот день перевозить наркотики. При обыске в сабвуфере, который лежал на заднем сидении иномарки, обнаружили около трех десятков свертков с героином – эксперты насчитали в них 25,4 кг вещества.

Недавно Красноярский районный суд рассмотрел это дело и признал Ахророва виновным в участии в незаконном обороте наркотиков. Суд приговорил его к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 200 тысяч рублей в доход государства. Видимо, наказание Ахророву показалось вполне справедливым, потому что приговор не был обжалован и уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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