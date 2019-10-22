На поле «Самара Арены» перед матчем «Крылья Советов» - «Зенит» устроят чествование вратарей-ветеранов
В воскресенье, 27 октября, на стадионе «Самара Арена» будут чествовать вратарей-ветеранов клуба «Крылья Советов». Мероприятие пройдет перед матчем 14 тура РПЛ с «Зенитом» и будет приурочено к 90-летию великого советского вратаря Льва Яшина.
- Перед матчем на поле в ретро-свитерах выйдут вратари-ветераны Геннадий Агуреев, Юрий Котляров, Анатолий Блохин, Юрий Шишкин, Виталий Астахов, Виктор Гаус, Алексей Канунников, Николай Наумов, Михаил Володин и Евгений Федотов, - сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».
Также в честь 90-летия Льва Яшина игроков и судейскую бригаду на поле выведут вратари-воспитанники центра подготовки футболистов «Крыльев Советов».
Напомним, что Лев Яшин был пятикратным чемпионом СССР, Олимпийским чемпионом 1956 года и чемпионом Европы 1960 года. Кроме того, он был единственным вратарем, которого удостоили призом «Золотым мячом» как лучший игрок Европы 1963 года и был признан FIFA лучшим вратарем XX века.
ИСТОЧНИК KP.RU