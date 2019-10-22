В Промышленном районе Самары построили новую спортплощадку с ограждением и освещением

СЕГОДНЯ 13:55 2019-10-22T13:55:48+03:00

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В Самаре появилась новая спортивная площадка. Ее обустроили в Промышленном районе около школы № 124 в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

- Теперь мы можем проводить здесь уроки физкультуры и спортивные соревнования. Ребята и после уроков играют. Жители района также могут заниматься на площадке – для этого надо обратиться к нам, - рассказала директор школы № 124 Татьяна Железникова.

Спортивная площадка размером 56х28 метров имеет современный искусственный газон. Также там установлено освещение и ограждение. В этом году в регионе в рамках нацпроекта планируют обустроить 23 такие площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU