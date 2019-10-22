В микрорайоне Волгарь начали строить первый этаж нового детского сада на 215 мест
В Самаре продолжается строительство еще одного детского сада. Его возводят в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе. Учреждение будет рассчитано на 215 мест.
- Строители возвели фундамент и перекрытия первого этажа. Сейчас проводится утепление и шумоизоляция здания. Все работы ведутся в две смены. Перекрытие второго этажа планируют начать строить к середине ноября, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.
Также в Волгаре идут работы по строительству пяти новых дорог. На улице Талабаева асфальт уложен на 70%, дорогу на улице Солженицына готовят к приемке, а также продолжается возведение нового 4-полосного выезда из микрорайона. Завершить все работы там должны до конца 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU