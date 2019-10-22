В Новокуйбышевске ребенок в школе подавился шариком и умер
Сегодня, 22 октября, в Новокуйбышевске прямо в школе №6 погиб 15-летний подросток- он проглотил шарик для настольного тенниса, спасти его не удалось.
По информации городНСК, ЧП произошло на перемене: мальчик поспорил с друзьями, что сможет проглотить злополучный шарик, но подавился, побежал к медсестре, помощь ему оказать не успели - он задохнулся раньше.
В региональном Следственном комитете сообщили, что в настоящее время по факту смерти ребенка проводится проверка. Потом будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела, если на то будет достаточно оснований.
ИСТОЧНИК KP.RU