2019-10-22T15:06:08+03:00
Общество

В самарском аэропорту Курумоч появились электронные посадочные талоны

Билеты будут присылать на мобильные телефоны
Анастасия ФИЛАТОВА
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Телефон с электронным билетом нужно будет предъявлять перед посадкой на самолетТелефон с электронным билетом нужно будет предъявлять перед посадкой на самолетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В аэропорту Курумоч теперь можно воспользоваться не только бумажными билетами, но и электронными посадочными талонами. Получить их можно на мобильный телефон после завершения онлайн-регистрации на рейс.

- Электронный посадочный талон содержит ФИО пассажира, номер рейса, дату отправления, время окончания посадки, номер выхода на посадку и номер места в самолете. При прохождении предполетного контроля нужно будет приложить телефон с талоном к сканеру и предъявить его перед выходом на посадку, - сообщили в пресс-службе самарского аэропорта.

Как отмечают представители Курумоча, прежде чем воспользоваться электронным талоном, нужно убедиться, что эта услуга доступна у перевозчика. Кроме того, тем пассажирам, которые собираются в полет с багажом, нужно будет после прохождения онлайн-регистрации сдать его на стойке регистрации в аэропорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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