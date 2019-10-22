2019-10-22T15:20:31+03:00
Общество

"Он головой ему в пах заехал?" Избитого в Самаре школьника обвиняют, что "первый начал"

В образовательном учреждении поделились своей версией конфликта, который привел к тому, что пятиклассник оказался в больнице
Ольга АФАНАСЬЕВААнтон ЧЕРЕПОК
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Ребенку пришлось обратиться в больницуРебенку пришлось обратиться в больницу
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Руководство школы, где на перемене десятиклассник избил пятиклассника, поделилось своим видением ЧП. Напомним, что на минувшей неделе школьник с переломанным носом и сотрясением мозга оказался в больнице. Маме избитый мальчик позвонил сам, скорую учителя не вызвали. Надежда Г. рассказала, что ребенок играл с одноклассниками в корридоре, старшеклассник поставил ему подножку и Данила ударил его в ответ. После чего взрослый парень "буквально озверел, кинул ребенка о стену и начал бить ногами".

- Ребята бегали по коридору, якобы была подножка, один мальчик упал. Второй решил заступиться за друга и с разбегу головой ударил десятиклассника головой в паховую область. А тот в состоянии аффекта поднял руку, - поделилась своей версией развития событий заместитель директора по воспитательной и внеучебной работе школы №166 Ольга Немкова. - Мы расследование проводим, но там оба виноваты. Там специального намеренного избиения не было, там была реакция на то, что он (пятиклассник) первый поднял руку.

По ее словам, маме позвонили учителя, а рану обработала школьная медсестра.

- Конечно, сейчас проводится расследование. Я спросила у старшеклассника: перед тобой малыш стоит, пятиклассник, почему ты не остановился. А он говорит что не смог совладать с собой, было очень больно.

Также заместитель директора отметила, что старшеклассники после произошедшего проявили инициативу и решили объяснить пятиклашкам, как правильно вести себя в школе, в коридоре.

- И ребята-старшеклассники сказали - все, во второй четверти хотим провести беседы со всеми ребятами, 5,6,7, 8 классов. У нас есть президент школы, республика! Вот они сказали, хотим такие беседы. Только, наверное, не беседы, а интерактивные игры, где будут разбирать ситуации, как вести себя в такой ситуации, - уточнила она.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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