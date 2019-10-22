2019-10-22T15:26:41+03:00
Общество

Разбирали завалы вручную: в центре Самары под сгоревшими сараями нашли повреждение на теплосетях

Из-за прохудившихся труб без тепла остались жители четырех двухэтажек
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Теплоэнергетики обещают закончить все работы до конца дня / Фото: ЭнергосбыТ ПлюсТеплоэнергетики обещают закончить все работы до конца дня / Фото: ЭнергосбыТ Плюс
Изменить размер текста:

В центре Самары на днях произошло повреждение квартальной теплосети. Его нашли на улице Степана Разина, 72, где этим летом сгорели деревянные сараи. Из-за случившегося без тепла остались четыре двухэтажных дома.

- Этот участок теплосети является бесхозяйным и долгое время никем не обслуживался. Поскольку схема его прокладки не сохранилась, то пришлось потратить значительное время на то, чтобы найти место повреждения. Как оказалось, сети проходят под деревянными постройками и частично под заброшенным зданием бывшей детской тюрьмы на улице Алексея Толстого, 47, - сообщили в пресс-службе самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Специалистам пришлось вручную разбирать завалы, чтобы добраться до места повреждения. Кроме того, они смонтировали более 40 метров временных трубопроводов вместо изношенных участков. Завершить все сварочные работы и вернуть тепло в дома самарцев, теплоэнергетики планируют до конца сегодняшнего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пляжные «Крылья Советов» разгромили итальянский клуб «Атлетико Ликата» 11:2
Нам есть чему научить: «Балтика-Самара» поделилась опытом организации туров с предприятиями Нижегородской области
Более 1 тысячи самарцев накопили долг в 25 млн рублей и остались без газа
В Самаре из-за аварийных работ на Магистральной три автобуса пустили в объезд
Горки для тюбинга в парке «Дружба» в Самаре 2019-2020
Эпилептик или лжец? Следствие ведет проверку обстоятельств страшной аварии на Кряже
Стал известен соперник «Лады» в 3-м раунде Кубка Европейской федерации гандбола
"Он головой ему в пах заехал?" Избитого в Самаре школьника обвиняют, что "первый начал"
В самарском аэропорту Курумоч появились электронные посадочные талоны
В Новокуйбышевске ребенок в школе подавился шариком и умер
В микрорайоне Волгарь начали строить первый этаж нового детского сада на 215 мест
Гигиена и профилактика в два раза дешевле: самарцев приглашают на профессиональную чистку зубов
В Самаре водитель автобуса спас от гибели выбежавшего на дорогу песика Кису
В Промышленном районе Самары построили новую спортплощадку с ограждением и освещением
На поле «Самара Арены» перед матчем «Крылья Советов» - «Зенит» устроят чествование вратарей-ветеранов
Самара может получить статус исторического поселения до конца 2019 года
«А посреди трассы стоял Lexus с героином»: наркокурьер рассказал, откуда взялись 25 кг наркотиков в его иномарке