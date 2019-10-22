Разбирали завалы вручную: в центре Самары под сгоревшими сараями нашли повреждение на теплосетях

СЕГОДНЯ 15:26 2019-10-22T15:26:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Самары на днях произошло повреждение квартальной теплосети. Его нашли на улице Степана Разина, 72, где этим летом сгорели деревянные сараи. Из-за случившегося без тепла остались четыре двухэтажных дома.

- Этот участок теплосети является бесхозяйным и долгое время никем не обслуживался. Поскольку схема его прокладки не сохранилась, то пришлось потратить значительное время на то, чтобы найти место повреждения. Как оказалось, сети проходят под деревянными постройками и частично под заброшенным зданием бывшей детской тюрьмы на улице Алексея Толстого, 47, - сообщили в пресс-службе самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Специалистам пришлось вручную разбирать завалы, чтобы добраться до места повреждения. Кроме того, они смонтировали более 40 метров временных трубопроводов вместо изношенных участков. Завершить все сварочные работы и вернуть тепло в дома самарцев, теплоэнергетики планируют до конца сегодняшнего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU