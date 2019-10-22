Стал известен соперник «Лады» в 3-м раунде Кубка Европейской федерации гандбола

СЕГОДНЯ 15:28 2019-10-22T15:28:30+03:00

Первый матч пройдет в Звенигороде 9 или 10 ноября, ответная игра состоится в Тольятти 16 или 17 ноября. Фото: ГК «Лада».

Тольяттинки сыграют с другой российской командой – звенигородской «Звездой»

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В Вене прошла жеребьевка третьего раунда Кубка Европейской федерации гандбола (ЕГФ) среди женщин. В нем определился соперник серебряного призера чемпионата России тольяттинской «Лады», которая стартует в турнире с этой стадии. Тольяттинки встретятся с другой российской командой – звенигородской «Звездой», сообщает пресс-служба федерации гандбола России.

Первый матч пройдет в Звенигороде 9 или 10 ноября, ответная игра состоится в Тольятти 16 или 17 ноября.

Другие российские команды «Астраханочка» и «Кубань» сыграют в 3-м раунде Кубка ЕГФ с немецким «Тюрингером» и венгерским «Эрдом» соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU