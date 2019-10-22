2019-10-22T15:41:09+03:00
Общество

Горки для тюбинга в парке «Дружба» в Самаре 2019-2020

14-18 октября на аккумуляторном производстве «АКОМ» в Жигулевске побывали учащиеся четырех городских школ и студенты Жигулевского государственного колледжа
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Кроме того, по традиции экскурсию провели для детей сотрудников завода. Экскурсии были организованы в рамках IXобластной Недели труда и профориентации «Семь шагов к профессии».

В современной реальности исключительную важность для молодежи представляет вопрос трудоустройства. С выбором профессии желательно определиться как можно раньше. Именно с этой целью на Неделе труда проводятся экскурсии непосредственно на предприятия региона.Завод «АКОМ» - лидер аккумуляторной промышленности России – на постоянной основе предоставляет молодежи возможность ознакомиться с процессом производства, узнать о востребованных профессиях, задать специалистам интересующие вопросы.

После экскурсии, во время которой юные гости предприятия смогли увидеть в подробностях весь процесс производства АКБ, им было предложеноразделиться на команды и своими руками собрать аккумулятор-макет, аналогичный продукции «АКОМ». Оценивалась скорость работы и ее качество, умение работать в команде. Также учащихся и студентов попросили выразить свои впечатления от предприятия в творческой форме с помощью рисунка, что и было выполнено с большим энтузиазмом. Все участники мероприятия были впечатлены масштабами завода и его современным инновационным оборудованием, дружественной атмосферой в коллективе.

Группа компаний «АКОМ» - отличное место для начала карьеры, возможность получить бесценный опыт, работая вместе с лучшими специалистами отрасли химических источников тока. Компания находится в постоянном динамичном развитии, и у ее сотрудников есть реальные перспективы профессионального и карьерного роста. Многие руководители начинали свой трудовой путь на «АКОМе» с простых рабочих и рядовых специалистов.Благодаря таким мероприятиям, у молодежи есть отличный шанс как можно раньше определиться с выбором будущей профессии, а значит, положительно решить вопрос трудоустройства.

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@TrueKPRU
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